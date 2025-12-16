Поменяли две цифры: омичу приходили штрафы за несуществующие нарушения

Как оказалось, ушлый автовладелец провернул нехитрую операцию, и в итоге санкции применяли к другому человеку.

omskinform.ru

В омскую Госавтоинспекцию обратился водитель «Школы-Октавии». Он рассказал, что регулярно получает штрафы за нарушения, которых не совершал. Полицейские оперативно установили личность горожанина, который по факту нарушал. Более того, у омича оказались аналогичные госзнаки.

Злоумышленника на «хонде» остановили сотрудники ДПС на дороге Троицкое – Чукреевка. Выяснилось, что 47-летний водитель, поставив ТС на регистрационный учет, обратился в частную организацию и попросил поменять местами две цифры.

Автоинспекторы возбудили административное расследование, изъяли подложные государственные регистрационные знаки, а материалы дела по ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками» направили в мировой суд Омского района. У водителя изъяли право управления. Сейчас правоохранители выясняют, кто установил «левый» знак на машину.