Чиновников и депутатов хотят освободить от деклараций

Существующий порядок подачи деклараций в Госдуме назвали «архаичным форматом».

duma.gov.ru

В Госдуму внесен законопроект, освобождающий чиновников и депутатов от необходимости ежегодной подачи сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Декларации названы «архаичным форматом».

Согласно документу, с парламентариев и госслужащих предлагается снять обязанность ежегодной подачи деклараций, оставив их только для отдельных случаев: поступление на службу, перевод из одного ведомства в другое, а также для объяснения крупных покупок, превышающих доходы семьи за последние три года.

Руководитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что цифровизация системы антикоррупционного контроля позволяет не ждать год, пока чиновник представит очередную декларацию, а вести постоянный мониторинг, оперативно получая информацию о любых изменениях в его финансовом положении.

– Это делает возможным уйти от архаичной системы контроля в марте – апреле каждого года (которая сдерживает проведение проверок) и существенно сократить время, необходимое для анализа поступающих сведений и оперативного принятия мер реагирования на любые коррупционные правонарушения. При этом важно защитить персональные данные от использования в целях шантажа, вымогательства и иных противоправных действий, – написал депутат в своем телеграм-канале.

Пискарев назвал внесенный в Госдуму законопроект «очередным шагом к обеспечению прозрачности, когда многие коррупционные действия становятся более заметными». Его принятие, по мнению парламентария, будет способствовать не только своевременному выявлению правонарушений, но и принятию мер по аресту имущества коррупционера и возмещению ущерба гражданам и государству.