В Омске бывшего замминистра строительства отправили в тюрьму за взятки

Бывшего чиновника также признали виновным за непостроенные школы и детские сады.

Фото: t.me/sledcom_omsk

Центральный районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу бывшего замглавы регионального минстроя Владимира Сычева, который обвинялся в совершении преступлений по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 5-6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взяток в крупном и особо крупном размерах). Вместе с ним на скамье подсудимых оказался предприниматель Дмитрий Шестаков, ему вменяли ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Как установили следствие и суд, с июля 2020 года по декабрь 2021-го Сычев получил от Шестакова в качестве взятки 1,9 млн рублей за общее покровительство деятельности коммерческой организации и решение вопросов о своевременной оплате работ по контрактам. Кроме того, сообщили в следственном комитете, Владимир Сычев допустил срыв установленных сроков подготовки проектной документации, строительства и ввода в эксплуатацию четырех школ на 2472 места и трех детских садов на 551 место. Объекты не построены до сих пор.

– Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, а также по материалам УФСБ России по Омской области, – отметили в региональной прокуратуре.

В ходе следствия был наложен арест на имущество Сычева на общую сумму более 22,6 млн рублей. Суд приговорил его к 8,5 года строгого режима со штрафом в размере 3 млн рублей. Шестакову дали 8 лет строгого режима со штрафом 4 млн рублей. Оба взяты под стражу в зале суда.