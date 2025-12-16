Глава минздрава назвал причину закрытия омских роддомов

Дмитрий Маркелов заявил, что такая мера позволила снизить младенческую смертность.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов рассказал, почему в городе закрываются родильные дома. По его словам, такие меры предприняты с целью улучшения качества работы этих учреждений.

– Когда в роддоме, рассчитанном на сотни родов в месяц, их происходит в разы меньше, возникает системный кризис качества, – цитирует Маркелова «НГС55».

При этом младенческая смертность в регионе, по данным министра, снизилась. Но роддома могут открыться заново, если появится такая необходимость.

– Если рождаемость превысит все ожидания, у государства всегда найдется ресурс восстановить и запустить роддом заново, – добавил Маркелов.

Оставшиеся роддома пока готовы принимать новых пациенток. Их мощностей достаточно и на некоторое увеличение рождаемости.

Напомним, что за последние три года закрылся целый ряд специальных учреждений, рассчитанных для появления новых жизней. Так, здание роддома № 5 на улице Рождественского перепрофилировали под госпиталь ветеранов войн. В 2024-м стало известно о том, что родильный дом № 4 в Октябрьском округе присоединили к БСМП № 2, на его базе развернули диагностический корпус с современным оборудованием. Находящийся в Советском округе роддом № 2 объединили к ГБ № 3, сделав его стационарным корпусом.