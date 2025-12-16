Почти 3300 заявок подали на обучение в омском кампусе «Школы 21»

Участники начинают путь в программировании, а затем могут развиваться в управлении цифровыми продуктами, кибербезопасности, искусственном интеллекте, цифровом творчестве, биотехнологиях и других направлениях.

Фото: Пресс-служба Сбера

Более 200 человек стали первыми студентами основного обучения во втором сибирском кампусе «Школы 21», который открылся в Омске в конце сентября 2025 года. Всего на обучение в новый кампус уже подали заявки почти 3300 кандидатов.

Сегодня в двух сибирских кампусах «Школы 21» – в Омске и Новосибирске – основное обучение проходят около 3000 студентов. Новосибирский кампус, один из первых открытых в стране, уже выпустил 350 специалистов в сфере IT.

– Мы видим высокий интерес к современным форматам IT-обучения в Сибири и рады помочь сибирякам получить востребованные на рынке труда навыки и раскрыть таланты, без которых невозможно развитие высокотехнологичных отраслей экономики, – отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

«Школа 21» – это школа цифровых технологий от Сбера, где кандидаты старше 18 лет, успешно прошедшие отбор, могут бесплатно получить востребованную IT-профессию. Обучение не зависит от наличия дипломов, предыдущего опыта или знаний программирования. Выпускники школы успешно трудоустраиваются в крупнейшие российские IT-компании и стартапы.

Участники начинают путь в программировании, а затем могут развиваться в управлении цифровыми продуктами, кибербезопасности, искусственном интеллекте, цифровом творчестве, биотехнологиях и других направлениях. В основе обучения лежит методика «равный равному», при которой студенты обмениваются знаниями и опытом, развивая не только профессиональные, но и «мягкие» навыки – работу в команде, самодисциплину, управление временем и умение находить компромиссы.

Обучение проходит на цифровой образовательной платформе Сбера, разработанной специально для «Школы 21». Платформа с игровыми механиками позволяет гибко обновлять программы и быстро адаптировать их под актуальные запросы рынка.