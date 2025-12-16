Психолог с экстрасенсорными навыками: в ОмГМУ рассказали о преимуществах педиатрии

Проректор Омского медуниверситета Елена Павлинова рассказала об узкой специализации на педиатрическом факультете и некоторых особенностях подготовки будущих детских врачей.

Фото: пресс-служба ОмГМУ

Большинство болезней, которыми страдают взрослые люди, берут свое начало в детском возрасте. Поэтому задача педиатров – выявлять детей, склонных к различным заболеваниям, и пристально наблюдать за их здоровьем.

Сегодня педиатрии доступны многие передовые технологии: врачи спасают и выхаживают ранее безнадежных детей, в том числе детей с экстремально низкой массой тела, детей с тяжелыми, критическими состояниями, пороками развития, наследственными заболеваниями.

Чем педиатрия отличается от других медицинских специальностей? Правда ли, что каждый педиатр – немного психолог? Есть ли в педиатрии путь для узкой специализации? Об этом рассказала проректор по учебной работе ОмГМУ, д.м.н., профессор, зав. кафедрой госпитальной педиатрии с курсом ДПО Елена Павлинова.

Фото: пресс-служба ОмГМУ

– Елена Борисовна, расскажите немного об истории педиатрического факультета ОмГМУ, его основателях.

– Педиатрический факультет – один из старейших в ОмГМУ. Он основан в 1934 году как факультет охраны материнства и детства. У его истоков стояла Ольга Дмитриевна Пономарева-Соколова, академик Академии медицинских наук СССР, первая женщина РСФСР, получившая звание профессора педиатрии. Она сделала многое для становления Омской педиатрической школы.

Ее преемницей стала моя учитель, академик АМН СССР, доктор медицинских наук, профессор Валентина Павловна Бисярина. Она буквально до последних дней своей жизни преподавала в университете, каждая ее лекция – это настоящее погружение в определенный аспект педиатрической деятельности. У меня сохранилась тетрадь с конспектами ее лекций. Более того, в нашей семье хранится и тетрадь ее лекций с конспектами моего отца, который окончил лечебный факультет нашего вуза. Они стали реликвиями в нашей семье.

– А что привлекает в педиатрии вас?

– Стать детским врачом я хотела с 5-го класса школы. Педиатр – профессия и специальность ответственные, но очень позитивные. Дети – яркие, жизнерадостные и, главное, жизнеспособные пациенты. Порой настолько, что даже тяжелые хронические заболевания при правильной диагностике и лечении имеют положительный исход. В последние годы появилось много новых диагностических методов, особенно в связи с наследственными, орфанными, генетическими заболеваниями. Эти дети начинают получать специальную или таргетную терапию, позволяющую в дальнейшем им жить, стабильно чувствовать себя при своем заболевании, быть социально адаптивными.

Фото: пресс-служба ОмГМУ

– Какие перспективы открываются для тех, кто выберет педиатрию делом своей жизни?

– Абитуриенты и студенты, которые хотят реализоваться во врачебной специальности, могут рассматривать педиатрию как поле перспективной деятельности, если им нравится работать с маленькими пациентами.

Образовательная траектория после окончания специалитета по педиатрии дает возможность работать не только участковым врачом-педиатром. После получения первичной аккредитации выпускник может трудиться в поликлинике, первичном звене здравоохранения. Однако есть и другой путь – после окончания педиатрического факультета можно пойти учиться в ординатуру, продолжить свое профессиональное образование на этапе подготовки кадров высшей квалификации. И обучаться по тем же специальностям, что и выпускник лечебного факультета.

Прекрасные отзывы мы слышим о врачах после обучения в ординатуре по специальности «общая врачебная практика», особенно если они окончили педиатрический факультет.

– Какие узкие специализации могут приобрести выпускники?

– Путь врача-педиатра в ординатуре может быть разным: от получения хирургической специальности до неонатологической.

По новым нормативно-правовым документам, выпущенным Минздравом России, при обучении в ординатуре со второго года обучения можно работать врачом-стажером. Также во второй год обучения в ординатуре можно пройти профпереподготовку и получить еще одну специальность, если, конечно, хочется углубить свои знания в узкой области или освоить новое направление. Можно стать детским кардиологом, детским гинекологом, детским хирургом и так далее.

Фото: пресс-служба ОмГМУ

– Маленькие дети до определенного возраста не могут рассказать, что их беспокоит. Какие особые навыки нужно иметь, чтобы правильно понять таких пациентов?

– Действительно, труд хорошего педиатра сродни не только врачебному, но и экстрасенсорному. Врачу приходится «считывать» информацию по невербальным сигналам: плачу, выражению лица, поведению, аппетиту и другим тонким признакам, что действительно напоминает интуитивное восприятие. Работа ведется не только с ребенком, но и с обеспокоенными родителями. Умение правильно донести информацию, завоевать доверие семьи и почувствовать эмоциональное состояние родственников маленького пациента – важные качества педиатра. Успешная диагностика и лечение часто зависят не только от знаний и опыта, но и от высокой степени интуиции и наблюдательности врача.

Несмотря на все сложности и эмоциональные нагрузки, многие педиатры осознают, как им повезло с выбором профессии. И считают ее делом своей жизни. Улыбки и смех детей, спокойствие родителей – это наша бесценная награда. Она приносит глубокое удовлетворение и радость.