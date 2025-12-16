Омича, объявленного в международный розыск, будут судить за транш ВСУ

Житель города исчез после противозаконной денежной операции.

omskinform.ru

В Омский областной суд поступило уголовное дело в отношении 52-летнего горожанина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена, то есть совершенное гражданином Российской Федерации оказание финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации).

По данным силовиков, осенью 2022 года омич, который являлся противником спецоперации, сделал перевод в 500 долларов на нужды ВСУ.

Однако в этом же году обвиняемый покинул пределы страны и был объявлен в федеральный и международный розыск. Потому головное дело в соответствии с ч. 5 ст. 247 УПК РФ будет рассматриваться Омским областным судом заочно. Суд назначен на 19 декабря.