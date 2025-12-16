«Омичка» одержала волевую победу над красноярским «Енисеем»

В первом матче второго круга Суперлиги борьба шла вплоть до тай-брейка.

Фото: Арсений Вишневский

В Омске состоялся первый матч второго круга чемпионата, в котором «Омичка» принимала красноярский «Енисей».

Хозяйки уверенно начали встречу, быстро захватили инициативу и довели первый сет до победы – 25:17. Во второй партии игра выровнялась: «Омичке» пришлось отыгрываться, а при счете 19:19 гости сумели сделать рывок. Однако видеопросмотр, взятый главным тренером Александром Кошкиным, помог переломить ситуацию. Омички выиграли затяжную концовку и забрали сет – 27:25.

После этого «Енисей» прибавил. Красноярская команда, ведомая доигровщицами Мазиной и Костиной, сравняла счет по партиям. Надежная игра Яны Даций в защите позволила гостям забрать третий и четвертый сеты – 25:22 и 25:19.

Решающая пятая партия осталась за «Омичкой». Хозяйки начали тай-брейк с рывка 4:0 и уже не позволили соперницам вернуться в игру. Лидерами в этот момент стали центральные блокирующие Виктория Велисевич и Ксения Дьяченко, а также диагональная Зарина Воситова. Уверенное преимущество обеспечило омской команде победу в матче и успешное завершение домашней части 2025 года.

– Конечно, хотелось выиграть в трех партиях. Слишком рано поверили в победу и дали болельщикам настоящее зрелище, – рассказала Виктория Велисевич. – Хорошо, что смогли дожать соперниц, сейчас концовка первой половины чемпионата, приходится все силы собирать в кулак.

Противостояние соседей по Сибири собрало полные трибуны велоцентра и полностью оправдало статус дерби.