Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Морозы в Омской области все крепчают

Ночью температура может опуститься до –29 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, во вторник, 16 декабря, в Омске и регионе сохранится облачная погода с прояснениями. 

Днем температура воздуха составит –9…–14 °C, ожидается похолодание. Местами пройдет небольшой снег, возможна метель. На дорогах прогнозируются снежный накат и гололедица. Ветер будет юго-западным и южным, со скоростью 7–12 м/с. Атмосферное давление будет расти.

В ночь на среду, 17 декабря, станет заметно холоднее. Температура понизится до –17…–22 °C, а при прояснениях столбики термометров могут опуститься до –24…–29 °C. Местами сохранится небольшой снег и изморозь, на дорогах – сложные условия из-за гололедицы и снежного наката. Ветер ослабнет до 3–8 м/с, атмосферное давление продолжит слабо расти.

·Общество

Морозы в Омской области все крепчают

Ночью температура может опуститься до –29 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, во вторник, 16 декабря, в Омске и регионе сохранится облачная погода с прояснениями. 

Днем температура воздуха составит –9…–14 °C, ожидается похолодание. Местами пройдет небольшой снег, возможна метель. На дорогах прогнозируются снежный накат и гололедица. Ветер будет юго-западным и южным, со скоростью 7–12 м/с. Атмосферное давление будет расти.

В ночь на среду, 17 декабря, станет заметно холоднее. Температура понизится до –17…–22 °C, а при прояснениях столбики термометров могут опуститься до –24…–29 °C. Местами сохранится небольшой снег и изморозь, на дорогах – сложные условия из-за гололедицы и снежного наката. Ветер ослабнет до 3–8 м/с, атмосферное давление продолжит слабо расти.