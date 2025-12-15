Более 100 тысяч омичей перестали платить за «коммуналку»

Среди сельских жителей должников меньше, чем среди горожан.

omskinform.ru

С жителей Омской области стали чаще взыскивать долги за коммунальные услуги. За январь–ноябрь 2025 года у судебных приставов региона на руках было 158 602 таких исполнительных производства.

Как сообщили «Омск-информу» в ГУФССП по Омской области, 123 812 дел приходятся на Омск. Еще 34 790 – на муниципальные районы области.

При этом в январе–ноябре прошлого года исполнительных производств из-за долгов за «коммуналку» было 157 092. На Омск приходилось 117 500 производств, на районы – 39 592.