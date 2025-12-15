Скончался бывший мэр Тары Колесник

Специалист также известен в Омской области как успешный предприниматель.

На 69-м году скончался бывший мэр Тары Владимир Колесник.

Специалист работал в бизнес-секторе и возглавлял Совет предпринимателей Тарского района.

В 2006 году он победил на выборах главы Тарского городского поселения. И добросовестно отработал положенный по закону срок. В 2010 году второй раз выдвинулся на пост главы поселения, но выборы проиграл.

Его вклад в развитие родного края останется навсегда в памяти жителей города. Светлая память Владимиру Федосеевичу! Его трудолюбие, ответственность и преданность общему делу навсегда в нашей памяти, – заявил глава Тарского района Евгений Лысаков.

Время прощания с предпринимателем и бывшим главой Тары пока не называется.