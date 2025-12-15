В Омской области сельчанин задохнулся в горящем доме

Мужчина отравился продуктами горения.

t.me/mchs_omsk

Омские следователи проводят проверку по факту смерти 62-летнего мужчины, погибшего во время пожара. Инцидент произошел в пятницу, 12 декабря, около 21:30 минут в частном доме в деревне Бещаул Нижнеомского района.

По предварительным данным, смерть сельчанина наступила от острого отравления продуктами горения во время пожара. Причина возгорания устанавливается.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.

Следователи просят жителей региона не оставлять включенными электроприборы и газовые горелки без присмотра, а также не допускать перекала печи. Стоит установить пожарный извещатель.