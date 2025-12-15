В России может появиться еще один вид отпуска

Он позволит жителям страны помогать своим близким, не рискуя потерей работы.

В Госдуму внесен законопроект, который обязывает работодателей предоставлять сотрудникам отпуск для сопровождения близких родственников в больницу, сообщают «Известия». Его продолжительность не будет превышать двух дней, отпуск будет неоплачиваемым.

Как указывается в пояснительной записке к документу, сейчас работодатели не обязаны предоставлять сотрудникам такой отпуск, а их отсутствие на рабочем месте по причине помощи близкому человеку может быть расценено как прогул. Это, в свою очередь, может обернуться увольнением работника по статье.

Защитить трудовые права россиян и установить для них дополнительные гарантии призван новый законопроект. «Отпуск для больницы» позволит работникам помогать своим близким, не рискуя оказаться на улице либо получить взыскание от работодателя.