Магистрантка Омского ГАУ стала лауреатом Всероссийского конкурса «СтудRussia» в Москве

Ранее Асмаа Идрис успешно прошла отборочный и очный окружной этапы, по итогам которых получила право представлять Омский ГАУ на всероссийском уровне.

Фото: Пресс-служба ОмГАУ

Магистрантка агротехнологического факультета Омского государственного аграрного университета Асмаа Идрис Идрис Котб (Египет) стала лауреатом Всероссийского этапа конкурса для иностранных обучающихся «СтудRussia». Итоги конкурса подвели в Москве на площадке Национального исследовательского технологического университета МИСИС. Омскую студентку наградили дипломом в номинации «Вдохновленный творчеством» (англоязычный трек).

Ранее Асмаа Идрис успешно прошла отборочный и очный окружной этапы, по итогам которых получила право представлять Омский ГАУ на всероссийском уровне.

Всероссийский конкурс «СтудRussia» направлен на поддержку иностранных студентов, добившихся значимых результатов в сфере образования и науки, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности, добровольчества, творчества и спорта.

– Я хотела бы поблагодарить министерство высшего образования за организацию мероприятия и возможность диалога с заместителем министра, – отметила Асмаа Идрис Идрис Котб. – Отдельные слова благодарности – моему родному Омскому ГАУ, где мне оказали всестороннюю поддержку и были со мной на связи каждую минуту.

Студентка подчеркнула, что участие в конкурсе позволило ей познакомиться с обучающимися из разных регионов России и многих стран мира, а также поделиться культурным и языковым опытом.

– Несмотря на суровую погоду, конкурс стал фантастическим событием. Мы общались на русском, английском и арабском языках, и это было удивительно – видеть столько национальностей и традиций. Я была очарована Россией, и решение приехать сюда стало одним из лучших в моей жизни, – добавила она.

В Омском ГАУ поздравили магистрантку с успешным выступлением и пожелали ей дальнейших успехов в учебной, исследовательской и общественной деятельности.