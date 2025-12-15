Омск-Информ
·Образование

Магистрантка Омского ГАУ стала лауреатом Всероссийского конкурса «СтудRussia» в Москве

Ранее Асмаа Идрис успешно прошла отборочный и очный окружной этапы, по итогам которых получила право представлять Омский ГАУ на всероссийском уровне.

Магистрантка агротехнологического факультета Омского государственного аграрного университета Асмаа Идрис Идрис Котб (Египет) стала лауреатом Всероссийского этапа конкурса для иностранных обучающихся «СтудRussia». Итоги конкурса подвели в Москве на площадке Национального исследовательского технологического университета МИСИС. Омскую студентку наградили дипломом в номинации «Вдохновленный творчеством» (англоязычный трек).

Всероссийский конкурс «СтудRussia» направлен на поддержку иностранных студентов, добившихся значимых результатов в сфере образования и науки, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности, добровольчества, творчества и спорта.

– Я хотела бы поблагодарить министерство высшего образования за организацию мероприятия и возможность диалога с заместителем министра, – отметила Асмаа Идрис Идрис Котб. – Отдельные слова благодарности – моему родному Омскому ГАУ, где мне оказали всестороннюю поддержку и были со мной на связи каждую минуту.

Студентка подчеркнула, что участие в конкурсе позволило ей познакомиться с обучающимися из разных регионов России и многих стран мира, а также поделиться культурным и языковым опытом.

– Несмотря на суровую погоду, конкурс стал фантастическим событием. Мы общались на русском, английском и арабском языках, и это было удивительно – видеть столько национальностей и традиций. Я была очарована Россией, и решение приехать сюда стало одним из лучших в моей жизни, – добавила она.

В Омском ГАУ поздравили магистрантку с успешным выступлением и пожелали ей дальнейших успехов в учебной, исследовательской и общественной деятельности.

