Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В Омской области водитель съехал в кювет и погиб

Житель региона не справился с управлением.

Сегодня, 15 декабря, в 13:30 часов стало известно об аварии с летальным исходом в Таврическом районе.

Предварительно установлено, что на трассе Омск – Русская Поляна 50-летний водитель на «Мазде-Демио» не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Проводится проверка.

·Происшествия

В Омской области водитель съехал в кювет и погиб

Житель региона не справился с управлением.

Сегодня, 15 декабря, в 13:30 часов стало известно об аварии с летальным исходом в Таврическом районе.

Предварительно установлено, что на трассе Омск – Русская Поляна 50-летний водитель на «Мазде-Демио» не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Проводится проверка.