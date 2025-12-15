Хоценко дал старт практической реализации проекта «Омск – Культурная столица России»

В Омске утвердили программу ключевых событий года в статусе культурной столицы России. Решения приняты на заседании оргкомитета под руководством губернатора.

Фото: Вячеслав Крузман

Губернатор Омской области Виталий Хоценко совместно с депутатом Госдумы РФ, председателем оргкомитета общенационального конкурса «Культурная столица года» Николаем Новичковым провели заседание организационного комитета, посвященное началу практической реализации проекта «Омск – Культурная столица России».

В работе оргкомитета приняли участие представители федеральных органов власти – начальник Управления общественных проектов Администрации Президента РФ Сергей Новиков и статс-секретарь – заместитель министра культуры России Жанна Алексеева. Они отметили значимость статуса культурной столицы и выразили готовность оказывать региону необходимую федеральную поддержку при реализации программы мероприятий.

Подготовка к культурному году велась в Омской области системно на протяжении всего года. Регион последовательно выстраивал взаимодействие с профильными федеральными структурами и формировал насыщенную программу, охватывающую ключевые направления культурной жизни. В результате была утверждена программа основных событий года культурной столицы, ориентированная на широкую аудиторию.

Фото: Сергей Мельников

Отдельное внимание участники заседания уделили стартовым мероприятиям. В Омске запланированы крупные концертные и выставочные проекты, межрегиональные культурные обмены, а также открытие новых культурных пространств.

Символичным итогом заседания стало открытие в формате телемоста сразу четырех модульных домов культуры в Усть-Ишимском районе. Новые объекты построены при поддержке Правительства РФ и оснащены современным сценическим и звуковым оборудованием, зрительными залами и помещениями для кружковой работы. О готовности объектов к началу работы доложил глава района Владимир Лютенко.

Заседание оргкомитета стало отправной точкой активной фазы реализации проекта «Омск – Культурная столица России», объединив федеральную и региональную повестки, масштабные события и инициативы омичей.