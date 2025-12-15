Женщина из России 55 лет жила без паспорта и не «парилась»

Все эти годы россиянка не получала социальные и медицинские услуги.

В Перми обнаружилась женщина, которая 55 лет жила без паспорта, сообщает местный телеграм-канал «ЧП Пермь». Виноватой в этом пермячка назвала свою мать, которая в свое время не оформила свидетельство о ее рождении.

Не имея документа, подтверждающего личность, женщина десятки лет была лишена возможности получать социальные и медицинские услуги. Недавно она обратилась к уполномоченному по правам человека в Пермском крае с просьбой помочь ей в получении документов. Сначала женщине выдали свидетельство о рождении, а затем и паспорт.