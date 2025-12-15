В Омской области стартует сезон акции «Снежный десант РСО»

В 2026 году к ней присоединятся более 600 студентов и школьников, которые отправятся в районы региона с добровольческими и социальными инициативами.

Фото: Омский областной студенческий отряд

В Омской области дан старт новому сезону Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». Торжественное открытие состоится 20 декабря. В 2026 году проект объединит более 600 участников – студентов вузов и ссузов региона, а также школьников.

В течение сезона участники акции посетят Большеуковский, Тюкалинский, Шербакульский, Одесский, Таврический, Калачинский районы Омской области, а также ряд других муниципалитетов, где запланированы социальные, добровольческие, культурные и спортивные мероприятия. Молодежь будет помогать местным жителям, участвовать в благоустройстве территорий, проводить профориентационные встречи, мастер-классы и концертные программы.

– Каждый год Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» напоминает нам, что настоящая сила студенческих отрядов – в простых, но очень нужных делах, – отметил руководитель (командир) студенческих отрядов Омской области Александр Черепанов. – Наши ребята выезжают в районы Омской области, помогают пожилым жителям, поддерживают ветеранов, оказывают помощь семьям участников специальной военной операции, расчищают улицы деревень, памятники, объекты культурного наследия после снегопадов, а также проводят профориентацию, мастер-классы в школах и радуют жителей собственной концертной программой – везде их ждут по-настоящему. Масштаб Всероссийской патриотической акции растет, и для нас важно, что студенты чувствуют свою причастность и видят, как их труд меняет жизнь людей к лучшему.

Акция «Снежный десант РСО» ежегодно охватывает школы и муниципалитеты Омской области. В её рамках проходят профориентационные встречи, культурные и спортивные события, работы по благоустройству территорий Омска и районов области, а также шефская помощь тем, кто особенно в ней нуждается.

Проект способствует развитию добровольчества и патриотического воспитания, формирует у молодежи ответственное отношение к родному региону, помогает в выборе профессионального пути и знакомит школьников и студентов с движением студенческих отрядов.

Российские студенческие отряды остаются крупнейшим трудовым движением молодежи страны. С 1959 года школу РСО прошли более 20 миллионов человек. В 2024 году в движении трудились свыше 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, получив первый профессиональный опыт и внеся вклад в развитие страны.