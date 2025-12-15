Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Главный омский прокурор нагрянул в СИЗО-1

Алексей Афанасьев осмотрел камеры для содержания подозреваемых и обвиняемых.

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев проверил СИЗО-1. В главном следственном изоляторе он осмотрел камеры для содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, общежития, банно-прачечный комплекс, пищеблок и медицинское отделение.

Помимо этого, главный омский прокурор провел личный прием подопечных учреждения.

По итогам проверки руководству УФСИН России по Омской области рекомендовано улучшить бытовое и медицинское обеспечение попавших в следственный изолятор подозреваемых и обвиняемых.

·Политика

Главный омский прокурор нагрянул в СИЗО-1

Алексей Афанасьев осмотрел камеры для содержания подозреваемых и обвиняемых.

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев проверил СИЗО-1. В главном следственном изоляторе он осмотрел камеры для содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, общежития, банно-прачечный комплекс, пищеблок и медицинское отделение.

Помимо этого, главный омский прокурор провел личный прием подопечных учреждения.

По итогам проверки руководству УФСИН России по Омской области рекомендовано улучшить бытовое и медицинское обеспечение попавших в следственный изолятор подозреваемых и обвиняемых.