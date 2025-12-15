Омск-Информ
·Общество

 Главный омский лесник сделал «елочное» заявление

Вячеслав Девятериков призвал не уносить из лесов новогодние деревья. А покупать их на официальных базарах.

Руководитель Главного управления лесного хозяйства Омской области Вячеслав Девятериков призвал жителей региона не заниматься кражей новогодних деревьев. И даже заснял видеообращение на фоне живописных елей.

– Рубка хвойных насаждений в предновогодний период строго запрещена. За рубку деревьев предусмотрен большой штраф. Покупайте елки в лесхозах Омской области и на елочных базарах, – заявил Девятериков.

Отметим, что вырубка новогодних елей чревата штрафами от 3 тыс. до 4 тыс. рублей для физических лиц, от 200 тысяч до 300 тысяч рублей – для юридических лиц. При этом если деяние совершено с помощью техники, то сумма взыскания составит до 5 тыс. рублей с физических лиц и до 500 тыс. рублей – с юридических.

