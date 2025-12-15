Медведев заявил о старте подготовки «Единой России» к выборам в Госдуму

Партия объявила о начале избирательной кампании 2026 года и пригласила жителей страны к участию в формировании новой народной программы – ключевого документа для предстоящих выборов.

Фото: «Единая Россия», ER.RU

«Единая Россия» объявила о старте предвыборной кампании-2026 и выступила с обращением к сторонникам и согражданам. В нем партия объявила своей миссией укрепление единства российского сообщества и призвала жителей страны принять участие в формировании новой народной программы. Это главный партийный документ, с которым «Единая Россия» выступит на выборах в Государственную думу.

Председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на заседании Генсовета, подчеркнул, что у партий есть все возможности, чтобы получить поддержку абсолютного большинства избирателей.

– «Единая Россия» в настоящий момент является крупнейшей политической силой страны, – сказал Дмитрий Медведев. – Партия работает везде и защищает нашу страну в прямом смысле этого слова, со всеми гражданами нашей страны, вне контекста от партийной или какой-то другой принадлежности.

Напомним, по итогам ЕДГ-2025 партия получила 80 % мандатов. В том числе депутатами от партии стали 890 ветеранов спецоперации.

– Наши герои, защитники Отечества видят то, чем занимается «Единая Россия», участвуют в этой работе, – дополнил Дмитрий Медведев. – Поэтому число участников СВО среди кандидатов от партии будет расти.

Фото: «Единая Россия», ER.RU

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев представил ключевые итоги работы партии в 2025 году. Это рост числа сторонников и членов ЕР, усиление молодежного крыла партии, расширение гуманитарной миссии. Отдельно Владимир Якушев остановился на результатах исполнения народной программы. По его оценке, все 22 партпроекта показали высокую эффективность в прошедшем году.

– Наша главнейшая задача – чтобы эти средства были эффективно потрачены в каждом населенном пункте. И то количество объектов, которые мы предусмотрели в народной программе, люди должны увидеть, – подчеркнул Владимир Якушев.

По народной программе построили 60 новых школ и отремонтировали 749, модернизировали свыше 1300 амбулаторий, поликлиник и ФАПов, благоустроили более 6 тысяч общественных и дворовых территорий. В 2026 году на реализацию народной программы направят 5,9 трлн рублей.