·Общество

На среднюю омскую зарплату можно купить два «товарно-продуктовых» набора

Регион находится в середине рейтинга.

В очередном рейтинге российских регионов по доходам населения Омская область заняла 46-е место. Такие данные обнародовали «РИА Новости».

Статистики подсчитали, что среднедушевые доходы омичей в третьем квартале текущего года приблизились к отметке 52,4 тыс. рублей в месяц. С третьего квартала 2024-го реальные доходы выросли на 4,9 %. Однако среднего дохода хватает всего на 2,33 фиксированных набора потребительских товаров и услуг.

Лидерами рейтинга стали регионы Крайнего Севера, Ненецкий и Ямало-Ненецкий, а также Чукотский автономные округа. На доходы от 157 тыс. до 207 тыс. рублей в месяц можно приобрести 5-6 таких наборов. Москвичи могут купить 4,5 набора, средняя зарплата в столице составила 167,4 тыс. рублей.

