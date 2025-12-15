Омск-Информ
·Происшествия

Трехлетний пассажир «БМВ» пострадал в аварии на омской трассе

Малышу понадобилась помощь медиков.

Вчера около 13 часов стало известно о ДТП на трассе Омск – Красноярка.

По предварительным данным, 78-летний водитель автомобиля «Форд-Маверик», разворачиваясь, не посмотрел по сторонам и врезался в «БМВ».

В результате помощь понадобилась двум пассажирам немецкого внедорожника: трехлетнему мальчику и 40-летней женщине. При этом малыш в момент аварии находился в специальном кресле. Проводится проверка.

