В Омске начнут судить тетю, племянник которой погиб после падения из окна

Мальчик сорвался с высоты восьмого этажа.

пресс-служба прокуратуры Омской области

Омские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы Омска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием установлено, что 13 сентября 2025 года омичка ушла на работу и оставила в квартире на улице 3-й Любинской шестерых детей без присмотра. Младший четырехлетний племянник с органическим расстройством личности смог самостоятельно открыть окно на восьмом этаже, на котором отсутствовали фиксаторы. Облокотившись на москитную сетку, малыш не удержал равновесие и выпал. Мальчика увезли в больницу, но спасти его не удалось.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Следственное управление призывает родителей не оставлять маленьких детей одних. Не оставлять малышей с более старшими детьми и пенсионерами. Не рекомендуется оставлять предметы мебели рядом с подоконником. Москитная сетка не выдержит вес маленького человека, поэтому нужно устанавливать на окна специальные фиксаторы. Если специальных устройств не имеется, то следует провести демонтаж ручек на окнах. Проветривать квартиру в присутствии детей следует с осторожностью: оставлять их одних нельзя.