Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Образование

Омичам рассказали, сколько продлятся школьные каникулы

Этот вопрос регулируется сразу несколькими нормативными актами.

Министерство образования Омской области рассказало о продолжительности школьных каникул. Они не могут быть меньше недели, напомнили в ведомстве.

– Согласно пункту 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20, утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28, продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней, – отметили в минобре. – Федеральным календарным учебным планом, включенным в федеральные основные образовательные программы, для учащихся 1–11-х классов предусмотрены зимние каникулы по окончании II четверти продолжительностью 9 календарных дней.

Также в регионы направлено письмо Минпросвещения России с методическими рекомендациями по организации каникул. Школам рекомендуют провести зимние каникулы в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Эти даты совпадают с новогодними каникулами «у взрослых».

·Образование

Омичам рассказали, сколько продлятся школьные каникулы

Этот вопрос регулируется сразу несколькими нормативными актами.

Министерство образования Омской области рассказало о продолжительности школьных каникул. Они не могут быть меньше недели, напомнили в ведомстве.

– Согласно пункту 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20, утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28, продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней, – отметили в минобре. – Федеральным календарным учебным планом, включенным в федеральные основные образовательные программы, для учащихся 1–11-х классов предусмотрены зимние каникулы по окончании II четверти продолжительностью 9 календарных дней.

Также в регионы направлено письмо Минпросвещения России с методическими рекомендациями по организации каникул. Школам рекомендуют провести зимние каникулы в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Эти даты совпадают с новогодними каникулами «у взрослых».