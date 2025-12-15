Хоценко поручил усилить работу коммунальных и дорожных служб из-за снегопада

Аналогичные задачи поставлены главам муниципальных районов, региональному министерству транспорта и дорожным организациям.

В регионе с установлением устойчивой зимней погоды организована дополнительная работа коммунальных и дорожных служб. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что ситуация находится на постоянном контроле, а необходимая техника уже задействована на улицах.

Глава региона отметил, что находится на связи с мэром Омска Сергеем Шелестом. В первую очередь проводится очистка территорий, прилегающих к объектам социальной инфраструктуры – образовательным и медицинским учреждениям, а также к другим социально значимым объектам.

Отдельное внимание уделяется приведению в нормативное состояние основных городских магистралей. Аналогичные задачи поставлены главам муниципальных районов, региональному министерству транспорта и дорожным организациям – по оперативной уборке федеральных, региональных и муниципальных автодорог.

– Коммунальные службы уже работают, – отметил Виталий Хоценко. – В первую очередь необходимо обеспечить безопасность и доступность территорий вокруг вузов, колледжей, школ, детских садов, медицинских и социальных учреждений, а также привести в порядок основные городские трассы и дорожную сеть региона.

Также губернатор обратился к жителям Омской области с просьбой соблюдать повышенную осторожность на дорогах и в общественных пространствах в условиях зимней погоды.