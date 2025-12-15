Мощный снегопад и туман парализовали работу Омского аэропорта

Вылеты из воздушной гавани переносятся на несколько часов.

пресс-служба Омского аэропорта

Утром 15 декабря из-за погоды – мощный снегопад и туман – в Омском аэропорту задержали вылет восьми самолетов. По информации онлайн-табло, неблагоприятные погодные условия повлияли на все утренние рейсы из города.

Рейс авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург отправился в 05:52 вместо запланированных 05:30. Полет в Казань авиакомпании «Северный ветер» перенесен почти на 10 часов – вылет состоится в 16:30 вместо 06:45. Также задержан рейс в столицу Казахстана: самолет Qazaq Air отправится в 10:05 вместо 08:50.

Четыре самолета из Омска в Москву авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Победа» и S7 Airlines также вылетают с задержкой. Время ожидания составляет от 15 минут до пяти часов.