В Омске выступит бывший солист легендарного «Короля и Шута»

Через месяц в Омске состоится концерт бывшего участника «Короля и Шута» Андрея Князева. Он представит программу «Ангел и Демон» (12+) в составе группы «КняZz».

По словам организаторов, на концерте поклонники смогут услышать как новые композиции, так и хорошо знакомые песни, включая хиты из репертуара «Короля и Шута». Зрителей также ждет визуальное шоу с персонажами песен, созданными в 3D-графике.

Концерт состоится 25 января в 19:00 в Концертном зале. На данный момент билеты продаются по цене от 2500 до 7500 рублей.