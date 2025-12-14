Омск-Информ
·Общество

На Омск надвигается снежный апокалипсис

В городе похолодает, а дороги заметет.

Завтра, 15 декабря, в Омске ожидаются неблагоприятные погодные явления. Как сообщили в мэрии, синоптики обещают снег, местами сильный, метель с ухудшением видимости и усиление ветра до 15–20 м/с.

– В течение дня прогнозируется понижение температуры воздуха. На дорогах снежные заносы, гололедица, – сообщили в мэрии.

Погода может привести к чрезвычайным ситуациям, таким как техногенные пожары, коммунальным авариям и нарушениям движения транспорта. В этих случаях омичам советуют сообщать в МЧС по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, с сотового телефона 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 78-78-78.

