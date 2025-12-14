Омск-Информ
·Спорт

За игроком омского «Авангарда» Гуляевым охотились 4 клуба

Спрос на него был высоким в начале сезона.

По словам генерального менеджера «Авангарда» Алексея Сопина, в начале сезона сразу несколько клубов хотели выменять защитника Михаила Гуляева. Об этом руководитель рассказал в программе «Наш хоккей».

– На Гуляева был большой запрос в этом сезоне. Четыре клуба выходили с предложением по обмену. Но это та история, когда я даже не обсуждаю, – отметил Сопин.

Он также рассказал о том, как в «Авангарде» происходит подбор игроков. Заявку формирует главный тренер Ги Буше.

