·Происшествия

Названа причина экстренного приземления самолета в Омске

У воздушного судна сработал один из индикаторов.

В авиакомпании Red Wings рассказали о технической причине, по которой самолет Екатеринбург – Горно-Алтайск незапланированно сел в аэропорту Омска. Причиной стала индикация системы, контролирующей работу гидросистемы.

Инцидент произошел в субботу, 13 декабря, около 17:00. После успешной посадки пассажиров самолета разместили в здании аэровокзала.

Транспортная прокуратура проводит проверку по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.

