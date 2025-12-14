Ги Буше «был убит морально», не заполучив Хмелевского

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин в программе «Наш хоккей» рассказал, как идет подбор игроков для команды. Омский хоккейный клуб подбирал их под запросы главного тренера Ги Буше.
– В основном главный тренер озвучивает, какие позиции надо усилить, какая должна быть конструкция. Он, например, сказал, что хотел бы видеть 8 взрослых защитников уровня КХЛ, потому что они часто травмируются. Если мы планируем играть долго, то нужна глубина состава. Кандидатов подбирал я. Отправлял тренерскому штабу, который отсматривал каждого, – отметил Сопин.
Ги Буше также рассчитывал на габаритных и быстрых нападающих. В первую очередь на Майкла Маклауда. Однако хотел канадский тренер видеть в команде и Александра Хмелевского.
– Этот кейс возник еще до начала сборов, в июле мы начали общаться с Уфой. Когда играли со СКА, перед игрой мы ему (Буше) сказали, что все подписано. Он на собрании перед игрой объявил ребятам. А после игры мы ему сказали, что все сорвалось. Он был практически убит морально, – рассказал Сопин.
Напомним, в последний момент Хмелевский вместо омского клуба перешел в казанский «Ак Барс».