·Общество

На СВО погиб молодой тракторист из Омской области

Бойцу едва исполнилось 23 года.

Сегодня в Усть-Ишимском районе Омской области состоялось прощание с погибшим на СВО бойцом. Жители деревни Ашеваны проводили в последний путь Рауля Шарыпова.

Рауль Шарыпов родился 25 сентября 2001 года в деревне Ашеваны. После школы получил профессию тракториста-машиниста сельскохозяйственной техники. Подписал контракт с Минобороны 12 апреля 2023 года после прохождения срочной службы. Имел звание сержанта-инструктора по вождению взвода учебно-боевых машин. Погиб 26 марта 2025 года.

У военнослужащего остались жена и дочь.

