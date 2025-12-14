Омск-Информ
Хоценко рассказал о фейковых видео со своим лицом

Ролики связаны со СВО.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о новой волне фейков, сгенерированных ИИ. Причем для распространения ложной информации преступники снова использовали лицо главы региона.

– Пока Российская армия продолжает освобождать исконно русские земли, приближая победу нашей страны, противник в агонии штампует видеофальшивки. Только за последние сутки в популярной у молодежи соцсети появилось несколько видеороликов на разные темы, созданных при помощи нейросети, со «мной» в главной роли, – написал Хоценко в своем ТГ-канале.

Он посоветовал омичам проверять информацию и верить только официальным источникам.

