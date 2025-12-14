Омич на иномарке погиб, врезавшись в бетонный столб

А его пассажиры даже не пострадали.

Фото: t.me/omsk_police

Вчера в районе 66-го километра трассы Омск – Черлак в Омском районе произошла авария. Около 22:22 Nissan Primera угодил в кювет и врезался в опору ЛЭП.

По предварительным данным полиции, к аварии привело то, что 49-летний водитель не справился с управлением. В результате он скончался.

При этом его пассажиры, 74-летний мужчина и 74-летняя женщина, не пострадали. На месте происшествия их осмотрели медики и отпустили домой.