Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В квартирах омичей похолодало до 14 градусов

Проблемы с отоплением возникли в Октябрьском округе.

Омичи из дома № 15 на улице Петра Осминина пожаловались, что замерзают. Как сообщил один из них в соцсетях, проблемы с отоплением продолжаются с самой осени.

– В 1-м подъезде жильцы замерзают, в квартирах 14 градусов. С самой осени батареи плохо грели. Надеялись, что морозы начнутся – тепло придет, но, увы, – сообщает автор поста.

Отметим, что пару дней назад на холод в квартирах также жаловались омичи с улиц Энергетиков и Андрианова. Термометры показывали +19 градусов.

3271
·Общество

В квартирах омичей похолодало до 14 градусов

Проблемы с отоплением возникли в Октябрьском округе.

Омичи из дома № 15 на улице Петра Осминина пожаловались, что замерзают. Как сообщил один из них в соцсетях, проблемы с отоплением продолжаются с самой осени.

– В 1-м подъезде жильцы замерзают, в квартирах 14 градусов. С самой осени батареи плохо грели. Надеялись, что морозы начнутся – тепло придет, но, увы, – сообщает автор поста.

Отметим, что пару дней назад на холод в квартирах также жаловались омичи с улиц Энергетиков и Андрианова. Термометры показывали +19 градусов.

3271