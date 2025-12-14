Тысячи омичей в год ходят смотреть на роды

Это родственники беременных женщин и их детей.

По данным минздрава, в этом году в Омской области 3637 пар прошли через партнерские роды. Чаще всего это были люди в возрасте 32–35 лет. Такие данные приводит НГС55.

Отметим, что на такие роды отцов не пускают просто так. Потребуются паспорт, результат флюорографии, анализы крови на RW, ВИЧ, гепатиты В и С.

Отметим, что присутствовать на родах может и не отец ребенка, а другой член семьи.