·Общество

Синоптики обещали омичам один теплый день зимы

Он ожидается уже сегодня.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 14 декабря, омичей ждет теплый день. Температура воздуха составит –3...–8 градусов.

Также синоптики сообщают, что в регионе не ожидается существенных осадков. Порывы ветра могут достигать 7–12 м/с. На дорогах гололедица.

Причем на следующей неделе в регионе снова ожидаются похолодания и снег.

