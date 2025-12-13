В Омске экстренно сел самолет из Екатеринбурга

Судно совершило незапланированную посадку по технической причине.

пресс-служба Омского аэропорта

Сегодня, 13 декабря, около 17:00 по местному времени в омском аэропорту совершил незапланированную посадку самолет авиакомпании «РедВингс». Воздушное судно («Сухой Суперджет 100»), выполнявшее рейс по маршруту Екатеринбург – Горно-Алтайск, было вынуждено приземлиться по технической причине.

Всех пассажиров, находившихся на борту самолета, разместили в здании аэровокзала, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В связи с происшествием Омская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия. Ведомство проводит проверку по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.