·Общество

В Омске скоро откроется модное азиатское бистро

Разработкой меню для заведения занимался известный ресторатор.

В 20-х числах декабря на проспекте Маркса в Омске начнет работу азиатское бистро, сообщает телеграм-канал «Омск_Путеводитель».

Бистро будет специализироваться на современной азиатской кухне с акцентом на быструю отдачу блюд. В меню войдут холодные и горячие закуски, рамены, суп Том Ям, WOK-блюда, жареный рис, а также суши, роллы и десерты.

Разработкой меню для бистро занимался известный шеф-повар и ресторатор Игорь Белоглазов.

2685
2685