Омичей ждут штрафы за новогодние гирлянды на окнах

Неправильная установка праздничных огней может повлечь административную ответственность.

Фото: Freepik.com

Член комиссии Общественно палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предупредил, что неправильная установка новогодних гирлянд на фасадах домов, окнах или подъездах может обернуться штрафами.

По словам Машарова, нарушения при монтаже гирлянд могут быть квалифицированы по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, касающейся несоблюдения требований пожарной безопасности. Сумма штрафа в таких случаях варьируется от 5 до 15 тыс. рублей.

Он уточнил, что прямого запрета на размещение гирлянд с внешней стороны окон или на фасадах в российском законодательстве нет. Однако, помимо правил пожарной безопасности, жильцы могут нарушить внутридомовые нормы, например, при сверлении стен для крепления украшений.

– Рекомендую получить согласие письменно, чтобы в случае жалобы от «соседа» вы не были привлечены к ответственности по вышеуказанной статье, – приводит слова Машарова РИА Новости.

Он также отметил, что если договориться с соседями не удается, лучшим решением будет повесить гирлянду внутри окна или на балконе.