·Происшествия

«Мощный хлопок»: омичи сообщили о пожаре на Красноярском тракте

По данным МЧС, загорелись четыре гаража.

Сегодня, 13 декабря, на Красноярском тракте в Омске произошел крупный пожар. Очевидцы сообщают, что перед возгоранием услышали «мощный хлопок».

В соцсетях опубликована видеозапись, на которой виден густой дым, поднимающийся над территорией.

– На Красноярском тракте за заправкой что-то горит, перед этим был мощный хлопок, – говорится в сообщении.

В комментариях другие пользователи подтвердили, что перед началом пожара слышали громкий звук.

По данным регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило около 13:35. Загорелись четыре гаража. На месте работают сотрудники МЧС. Предварительно, обошлось без пострадавших, сообщает «НГС55».

