Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Шел посреди дороги: на трассе под Омском сбили насмерть пешехода

Мужчина скончался до прибытия медиков.

Сегодня, 13 декабря, около полуночи на автодороге Любинский – Красный Яр произошло ДТП, в котором погиб пешеход.

По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулем «Ниссана» в районе 7-го километра трассы сбила 49-летнего мужчину. Сообщается, что пешеход шел посередине проезжей части.

В результате столкновения мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

2351
·Происшествия

Шел посреди дороги: на трассе под Омском сбили насмерть пешехода

Мужчина скончался до прибытия медиков.

Сегодня, 13 декабря, около полуночи на автодороге Любинский – Красный Яр произошло ДТП, в котором погиб пешеход.

По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулем «Ниссана» в районе 7-го километра трассы сбила 49-летнего мужчину. Сообщается, что пешеход шел посередине проезжей части.

В результате столкновения мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

2351