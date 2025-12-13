Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Лежал на полу: на пожаре в Омской области погиб мужчина

Огнем был охвачен весь частный дом.

Накануне вечером в райцентре Нижняя Омка произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании частного дома поступило в МЧС в 21:20.

Огонь охватил всю площадь дома, распространившись на 48 квадратных метров. На место происшествия выехали 5 сотрудников МЧС России на 3 единицах техники, также была привлечена добровольная пожарная охрана.

Горение удалось ликвидировать к 22:55. В ходе осмотра помещения спасатели обнаружили на полу тело мужчины без признаков жизни. Причину его смерти устанавливают правоохранители. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

1259
·Происшествия

Лежал на полу: на пожаре в Омской области погиб мужчина

Огнем был охвачен весь частный дом.

Накануне вечером в райцентре Нижняя Омка произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании частного дома поступило в МЧС в 21:20.

Огонь охватил всю площадь дома, распространившись на 48 квадратных метров. На место происшествия выехали 5 сотрудников МЧС России на 3 единицах техники, также была привлечена добровольная пожарная охрана.

Горение удалось ликвидировать к 22:55. В ходе осмотра помещения спасатели обнаружили на полу тело мужчины без признаков жизни. Причину его смерти устанавливают правоохранители. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

1259