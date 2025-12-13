В омском воздухе нашли трехкратное превышение ядовитого газа

Выбросы зафиксировали на улице 10 лет Октября.

Фото: freepik.com

По данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, 12 декабря в Омска было выявлено превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода почти в три раза. Выбросы были зафиксированы на улице 10 лет Октября.

– На региональном автоматизированном посту наблюдений, расположенном на ул. 10 лет Октября, д. 217, зафиксировано кратковременное (с 17:20 до 17:40) превышение ПДК оксида углерода в 2,98 раза (14,9 мг/м3), – сообщили в ведомстве.

В минприроды определили перечень потенциальных источников загрязнения воздуха. Информацию передали в надзорные органы для принятия мер. На других постах наблюдения за качеством воздуха в Омске превышений ПДК вредных веществ зафиксировано не было.

Отметим, что оксид углерода – это общее название для химических соединений, наиболее известным из которых является угарный газ. Он не имеет цвета и запаха и ядовит для человека.