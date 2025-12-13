Омск-Информ
На «Зимнем Любинском» в Омске впервые появится каток

Главный новогодний проект региона стартует 27 декабря.

Зампредседателя правительства Омской области Иван Колесник показал, как Любинский проспект преобразуется в новогоднюю локацию. Подробностями о ходе подготовки к масштабному проекту чиновник поделился в своем телеграм-канале.

По словам Колесника, на центральной улице города уже установлены первые еловые арки и полным ходом идут работы по созданию ледяного лабиринта, зеркального куба и других праздничных фигур.

– Одной из интереснейших локаций по улице Партизанской станет каток, который зальем здесь впервые, – сообщил Колесник.

Напомним, что торжественное открытие главного новогоднего проекта региона, «Зимнего Любинского», состоится 27 декабря в 17:00. Улица Ленина на участке от площади Победы до улицы Партизанской станет пешеходной на все новогодние праздники начиная с 31 декабря.

