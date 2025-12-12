Омичка рассказала мошенникам, что у нее есть 10 миллионов, и почти все потеряла

Она поверила в оцифровку личности, взлом госуслуг и доверенность на украинца.

omskinform.ru

Очередной жертвой мошенников стала 62-летняя жительница Омска. Женщина потеряла 7 млн из 10 млн своих сбережений.

Как сообщают полицейские, сначала пенсионерка получила в мессенджере сообщение якобы от отдела кадров с бывшего места работы. Ей предложили перейти по ссылке для оцифровки личности. После оцифровки омичка получила сообщение якобы с портала госуслуг.

– Личный кабинет взломан, произошла выгрузка документов – паспорта, СНИЛС, ИНН, а также оформлена доверенность на гражданина Украины, позволяющая распоряжаться имуществом, – сообщали лжегосуслуги.

Омичке рекомендовали срочно позвонить в «Роскомнадзор» и даже прислали телефон. Женщина позвонила, рассказала новому мошеннику о произошедшем и о сбережениях, за которые опасается.

Для аннулирования доверенности ей предложили удалить единый налоговый счет и сформировать новый. А деньги посоветовали перевести для сохранности в Федеральное казначейство.

Пенсионерка обошла три банка, чтобы снять деньги. Работникам банков она говорила, что снимает наличные для покупки недвижимости. В итоге больше 7 млн рублей она перевела лжеказначейству через банкоматы.

Когда собеседники запросили оставшиеся 3 млн рублей, женщина заподозрила неладное и рассказала обо всем сыну, а потом обратилась в полицию.