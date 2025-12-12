Омичей предупредили о долгом отключении газа

Жители недовольны тем, что отключение продлится целую рабочую неделю.

Жители Чкаловского микрорайона в Омске пожаловались на то, что их хотят надолго лишить газа. Отключения планируются по адресам: Романенко, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15; 50 лет ВЛКСМ, 2а.

В объявлении говорится, что газа не будет с 9:00 15 декабря до 15:00 19 декабря. В это время Омскгоргаз будет проводить работы на наружном газопроводе.

– Хотят оставить без газоснабжения на 5 суток! В администрации ничего об этом не знают. По номеру в объявлении тотальный игнор, – сообщает автор поста.

В комментариях к посту омичи из Степного и с 5-й Кордной сообщили, что им тоже отключали газ на 5 дней.