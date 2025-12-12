Омск-Информ
·Общество

Муниципальный приют для животных в Омске планирует стерилизовать домашних собак

Начать эту деятельность могут уже летом.

Омский Муниципальный приют для животных откроет социальную клинику. По словам и.о директора Юлии Нефедовой, омичи смогут приводить туда своих собак для стерилизации.

– Основная задача данной клиники – осуществление стерилизации животных по доступным ценам. Все будет зависеть от ресурсов. Где-то можно за месяц построиться, но иногда приходится и год вкладываться. Мы бы хотели, чтобы это произошло как можно быстрее. Чтобы к лету мы уже открылись и работали, – рассказала Нефедова.

Как сообщает РБК, пока муниципальному приюту не хватает мощностей. Требуется в первую очередь новое помещение.

Отметим также, что, по данным открытых интернет-источников, сейчас в Омске стерилизация собак стоит от 6 до 15,5 тыс. рублей в зависимости от ветеринарной клиники и веса животного.

