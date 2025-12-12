На севере Омской области задержана группа похитителей людей

Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: создано при помощи ИИ

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении троих жителей города Тары, подозреваемых в похищении человека по предварительному сговору группой лиц, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 31 октября подозреваемые силой посадили одного человека в салон автомобиля, а двух других – в багажник, после чего вывезли их в гараж. Там потерпевших держали взаперти и избивали. Травмы, нанесенные похитителями, привели к ухудшению здоровья потерпевших.

Мотивы подозреваемых не раскрываются. В настоящее время все трое задержаны: двое из них заключены под стражу, третий отправлен под домашний арест.

Ведется расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств преступления, за которое законом предусмотрено наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.